Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu madde ile silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.
14.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:29
Antalya 'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu madde ile silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kaş Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede iki şüphelinin uyuşturucu madde ile silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. JASAT timlerinin de destek verdiği operasyonda O.S ve H.A, Kınık Mahallesi Merkez mevkiinde bulunan pazar yerinde yakalandı. Yapılan aramada folyoya sarılı 16 gram metamfetamin 9 gram eroin, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak için çok sayıda aparat ile folyoya el koyuldu. O.S'ye ait araçta yapılan aramada ise ruhsatsız 1 kısa pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 530 TL para ele geçirildi. O.S ve H.A, ifadelerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA
İl Jandarma Komutanlığı ve Kaş Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede iki şüphelinin uyuşturucu madde ile silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. JASAT timlerinin de destek verdiği operasyonda O.S ve H.A, Kınık Mahallesi Merkez mevkiinde bulunan pazar yerinde yakalandı. Yapılan aramada folyoya sarılı 16 gram metamfetamin 9 gram eroin, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak için çok sayıda aparat ile folyoya el koyuldu. O.S'ye ait araçta yapılan aramada ise ruhsatsız 1 kısa pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 530 TL para ele geçirildi. O.S ve H.A, ifadelerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Haberler
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Haberler
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Haberler
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Haberler
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu