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Kaş'ta Yol İyileştirme Çalışmaları

Antalya'nın Kaş ilçesinde yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

25.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:47Kaş'ta Yol İyileştirme Çalışmaları
'nın Kaş ilçesinde yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaş Belediyesi, 13 kilometre uzunluğundaki Sarıbelen sahil yolunda yol iyileştirme ve büz atımı çalışmaları yapıyor.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kaş'ın Sarıbelen sahil yolunda düzenleme ve büz atımı çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda

13 kilometrelik stabilize yolda 150'ye yakın büz atımı yapılıyor. Yağmur suyunun akışını sağlamak için belirlenen bölgelere büz koyan ekipler, yolun daha uzun ömürlü ve konforlu olması için büyük titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların bir hafta devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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