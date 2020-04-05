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Kaş'taki yangın arı kovanlarını da vurdu

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınlarda yaklaşık 60 arı kovanı yandı, on binlerce arı telef oldu.

05.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:36
Kaş'taki yangın arı kovanlarını da vurdu
Antalya 'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınlarda yaklaşık 60 arı kovanı yandı, on binlerce arı telef oldu.

Dün gece Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, fırtınanın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yaklaşık 25 dönüm alana yayılan alevler, Lapaz mevkiindeki arı kovanlarını da etkiledi. Arıcılara ait yüzlerce kovandan yaklaşık 60 tanesi yanarken, on binlerce arı telef oldu. Yangında yaklaşık 30 bin liralık kovan küle dönerken, Kaş itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede olası başka yangınlara karşı nöbet tuttuğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Üzümlü, 3. Sayfa
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