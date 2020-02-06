Kas titremesinin en önemli nedeni yorgunluk

Sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak için yapılan spor sırasında kasların titremesi birçok kişide tedirginliğe yol açıyor. Kas titremesi nedeniyle yaptığı hareketi bırakanlar hatta hareketini değiştirenler olabiliyor. Peki kas titremesi neden oluyor?

Camgöz, kas titremelerinin üç nedenini şöyle sıraladı:

Yorgunluk: Kas titremesinin en yaygın sebeplerden biri yorgunluk… Biz her ne kadar fark etmesek bile kaslarımız günlük hayatımızdaki aktiviteler gibi süreçlerden etkileniyor. Dolayısıyla sıra spor yapmaya geldiğinde ve biz bir pozda uzun süre durduğumuzda zaten yorgun olan kaslarımız daha az işlevsel bir hale gelip titremeye başlıyor. Vücudumuz ne kadar güçlenir ve fitleşirse kaslar bu yorgunluğa karşı o kadar dirençli hale gelir.

Dehidre olmak: Yetersiz su tüketimi aslında egzersiz sırasındaki performansı da olumsuz etkiliyor. Vücut ağırlığının yüzde 1-2'sini bile ter olarak kaybetmek egzersiz performansını düşürebiliyor. Bunun yanı sıra kaslar da dehidre olabiliyor. Kaslar dehidre olduğunda kan akışı yavaşlıyor. Kan akışı ise çalışan kaslara gerekli takviyeleri yapmak adına oldukça önemli.

Yeni egzersiz: Araştırmalara göre; kaslarımız yeni bir hareket dizisi öğrenirken de titriyor. Kaslarımızla sinirler arasında bir iletişim ortaya çıkıyor ve sinyaller gitmeye başlıyor. Vücudumuz bu sinyalleri nasıl, ne zaman ve nereye göndermesi gerektiğini yaptığımız tekrarlar ile öğreniyor. Örneğin başta şınav çekerken kaslarımızın titrediğini hissederiz ancak zamanla kaslar bu hareketle nasıl başa çıkması gerektiğini öğrenir ve titremeler azalıp yok olur.