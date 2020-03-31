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Kaş ve Korkuteli Belediye Başkanlarından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Antalya'da Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

31.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:07
Kaş ve Korkuteli Belediye Başkanlarından
Antalya 'da Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşını bağışladığını bildirdi.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve desteği olan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na nisan ayı maaşımla katılıyorum." dedi.

İşlek paylaşımında, "Biz Bize Yeteriz Türkiye. Biz Türkiye'yiz...Büyük Türk Milletiyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mutlu Ulutaş, Korkuteli, Antalya, Güncel
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