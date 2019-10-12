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Kaş Yarımadaton Yarışları Tamamlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2. Yarımadaton Yarışları ödül töreniyle sona erdi.

12.10.2019 14:11Kaş Yarımadaton Yarışları Tamamlandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2. Yarımadaton Yarışları ödül töreniyle sona erdi.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 11-12 Ekim tarihlerinde ikincisi düzenlenen Kaş Yarımadaton Yarışları ödül töreniyle tamamlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Emniyet Müdürü Erkan Kaçar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan ile yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Ulaş Akhan yaptığı konuşmada, geçen yıl başlayan bu etkinlikte katılımcı sayısının artarak devam etiğini, önümüzdeki yıllarda daha iyi noktalara geleceğini söyledi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, denizi, havası, iklimiyle güzel olan Kaş'ta dalış, yüzme, koşu ve benzeri outdoor yarışları yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kurallarına göre yapılan organizasyona Türkiye, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Fransa, Avusturya, İngiltere, Tayland, Kırgızistan ve İrlanda'dan toplamda 350 sporcu katıldı.

Çukurbağ Yarımadası'nda 12 ve 21 kilometre parkurlarında gerçekleşen Kaş Yarımadaton Yarışlarında Genel Klasmanda şu sonuçlar alındı:

12 km parkuru

Kadınlar: 1. Özlem Öztürk 2. Ayşenur Acar 3.Cevriye Akkurt

Erkekler: 1. Necdet Ülker 2. Mehmet Ali Güven 3. Abdullah Yavuz Ertekin

21 km parkuru

Kadınlar: 1. Ruby Altmann 2. Ekin Polat 3. Gül Erdemir

Erkekler 1. Yılmaz Tongul 2. Zülfü karabulut 3. Orgun Utku

Sporculara madalya verilmesiyle tören sona erdi. - ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı, Mutlu Ulutaş, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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