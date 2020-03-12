Kasa hırsızları jandarmaya yakalandı
Kasa hırsızları jandarmaya yakalandı Evden çelik kasa çalan 3 kişi yakalandı Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir evden çelik kasayı çalarak kayıplara karışan 3 şahıs, jandarma ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı.
12.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:12
Kasa hırsızları jandarmaya yakalandıEvden çelik kasa çalan 3 kişi yakalandı
SAMSUN - Samsun 'un Ayvacık ilçesinde bir evden çelik kasayı çalarak kayıplara karışan 3 şahıs, jandarma ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı. Olay, Ayvacık ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Yeşildere Mahallesi'nde bir arkadaşının mevlit davetine gitmek amacıyla evinden ayrılan Hacıbey Temiz'in evinde olmamasını fırsat bilen G.S., R.Y. ve O.Y., hırsızlık amacıyla eve girdi. Ev içerisinde kilit altındaki çelik kasayı açma girişiminde bulunan şahıslar, türlü uğraşlara rağmen kasayı açamayınca, kasayı sırtlanarak evden çıkardılar. Çelik kasa ile uzaklaşan şahıslar kayıplara karışırken, olay sonrası Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Geniş çaplı soruşturma sonucu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından 3 şahıs Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.Çelik kasayı çalan 3 kişinin, kasayı ispiral kesme makinesi ile açtıkları, kasa içerisinde bulunan 60 bin TL'yi aldıkları ve jandarma ekiplerinin çalınan paranın 45 bin TL'lik kısmını şüphelilerden alarak el koyduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
SAMSUN - Samsun 'un Ayvacık ilçesinde bir evden çelik kasayı çalarak kayıplara karışan 3 şahıs, jandarma ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı. Olay, Ayvacık ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Yeşildere Mahallesi'nde bir arkadaşının mevlit davetine gitmek amacıyla evinden ayrılan Hacıbey Temiz'in evinde olmamasını fırsat bilen G.S., R.Y. ve O.Y., hırsızlık amacıyla eve girdi. Ev içerisinde kilit altındaki çelik kasayı açma girişiminde bulunan şahıslar, türlü uğraşlara rağmen kasayı açamayınca, kasayı sırtlanarak evden çıkardılar. Çelik kasa ile uzaklaşan şahıslar kayıplara karışırken, olay sonrası Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Geniş çaplı soruşturma sonucu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından 3 şahıs Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.Çelik kasayı çalan 3 kişinin, kasayı ispiral kesme makinesi ile açtıkları, kasa içerisinde bulunan 60 bin TL'yi aldıkları ve jandarma ekiplerinin çalınan paranın 45 bin TL'lik kısmını şüphelilerden alarak el koyduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: İHA
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