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Kasa hırsızlarından gazetecilere ilginç çıkış: "Beraber mi yaptık?"

Mersin'de farklı tarihlerde girdikleri iş yerlerindeki kasaları açarak, içindeki para ve ziynet eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34
'de farklı tarihlerde girdikleri iş yerlerindeki kasaları açarak, içindeki para ve ziynet eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren 8 ayrı iş yerinde çelik para kasalarını sert bir cisimle açarak, içerisinden 50 bin lira, 14 bin 115 dolar, bin 865 euro, ziynet eşyası, 2 tüfek ve elektronik cihazları çalan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İş yerlerindeki ve şüphelilerin kaçış güzergahları üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin H.K., İ.T., M.D. ve A.A. olduğunu belirledi. 2 aylık süren çalışma neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 kişiyi Mersin'de 1 kişiyi ise Hatay'da gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 bilezik, 5 tam, 1 yarım, 2 çeyrek altın ile 10 bin 530 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan, H.K. ve M.D. tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin "hırsızlık yaptınız mı" sorusuna "beraber mi yaptık" diyen şüphelilerden biri, haklarındaki iddianın "iftira" olduğunu savundu.
Öte yandan H.K. ve M.D.'nin bir iş yerinden yaptıkları hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, bekçi bulunan bir iş yerine giren 2 hırsız, rahat bir şekilde iş yerinde gezerken, tanınmamak için de yüzlerine maske taktıkları görülüyor. Yaklaşık 1 saat boyunca iş yerinde kalan 2 şüpheli, işlerini bitirdikten sonra yine rahat bir şekilde iş yerinden ayrılıyorlar.
(Koray Ünlü/İHA)
Kasa hırsızlarından gazetecilere ilginç çıkış:

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA


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