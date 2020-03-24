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Kasa ile reyon fiyatları karşılaştırıldı

Ferizli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde koronavirüs nedeniyle marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı denetim yaptı.

24.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:45
Kasa ile reyon fiyatları karşılaştırıldı

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun talimatları doğrultusunda ölümcül risk taşıyan koronavirüse karşı Ferizli genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürerken, Ferizli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde fiyat denetimine çıktı. Özellikle gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik denetim yapan ekipler, fiyat etiketlerini inceledi. Reyondaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek önceki fiyatları ile karşılaştıran ekipler, kasadan da aynı ürünleri geçerek fiyat değişikliği olup olmadığını kontrol etti.

Denetimlerimiz sürecek

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu denetimlerin devam edeceğini belirterek; "Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizi, ilçe genelinde bulunan marketleri denetlemek üzere görevlendirdik. Zabıta ekiplerimiz, ilçe genelinde bulunan bakkal ve marketleri gezerek, fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz. Vatandaşımızın zor zamanını fırsata çevirmek isteyen işletmelere fırsat vermemeye çalışıyoruz. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek, vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, İsmail Gündoğdu, Ferizli, Zabıta, Güncel

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