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Kasa kasa meyve ve sebze yola saçıldı

Bursa'da kaza yapan kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler yola saçıldı.

21.09.2019 10:13Kasa kasa meyve ve sebze yola saçıldı
Bursa'da kaza yapan kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler yola saçıldı.

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 H 1767 plakalı kamyonet sürücüsü, satmak için halden sebze ve meyve aldı. Yüklediği kasaları satmak için yola çıkan kamyonet, iddiaya göre tırın sıkıştırması sonucu yolda yan yattı. Kamyonetin arkasında bulunan kasa kasa meyve ve sebzeler yola saçıldı.

Kazada can kaybı yaşanmazken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İznik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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