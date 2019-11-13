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"Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan ve şoförünün "İçerisinde küçükbaş hayvan yüklü" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili kamyon sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 organizatör gözaltına alındı.

13.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:12

'da jandarmanın yaptığı uygulama sırasında durdurduğu kamyonun sürücüsü, Kamyonun kasasında koyunlar var dediği araçta yapılan aramada 69 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 organizatör gözaltına alınırken üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi.

"KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ"

Tekirdağ İl Komutanlığı ekipleri, ilçesi Ballıhoca Mahallesinde 'şok yol kontrol ve araması' kapsamında yaptığı kontroller sırasında üzeri brandayla kapalı kamyondan şüphelenip durdurdu. Sürücü M.D. ile beraberinde bulunan 1 kişinin paniğe kapıldığını fark eden jandarma, kamyonda ne olduğunu sordu. Sürücü de "Küçükbaş hayvan yüklü" dedi.

KASAYI AÇAN EKİPLER 69 KİŞİYLE KARŞILAŞTI

Sürücü M.D.'ye inanmayan jandarma ekipleri, brandayı açtıklarında kasa içinde tıklım tıklım halde çok sayıda kaçak göçmen ile karşılaştı. Yapılan incelemede kasada Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen 30 Pakistan, 28 Afganistan, 6 Nepal, 4 Bangladeş ve 1 Hindistan uyruklu 69 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı ve kamyona öncülük yaptığı belirlenen araçta bulunan 2 kişi ile kamyonda bulunan M.D., B.D., C.B. ve S.B. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 şişme bot, 1 takım bot küreği ve 1 pompa ele geçirildi. Jandarma her iki araca el koydu.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE HAT ÇIKTI

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D., B.D., C.B. ve S.B'nin yapılan üst ve araçlarındaki aramalarda, 8 cep telefonu, 6 GSM hattı ve üzerlerinde ise 9 bin 900 dolar, 2 bin Euro ile 21 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi şüpheli jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilirken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Tekirdağ, Jandarma, Muratlı, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (16)
T.C VATANDASI:HER GÜN YÜZLERCE KACAK ( ONLARA GÖRE DÜZENSIZ ) MÜLTECI YAKALANIYOR PEKI SONRA NE OLUYOR BUNLAR NERDE TOPLANIYOR ÜLKEMIZDE BIR KACAK MÜLTECI TOPLAMA KAMPI VARDA BIZMI BILMIYORUZ BUNLAR TEKRAR GELDIKLERI YERE GERIMI POSTALANIYOR YOKSA KAYIT ALTINA ALINARAK SOKAGAMI SALINIYOR BILEN VARMI AYRICA BUNLAR ÜLKEMIZE GÖKTEN ZEMBILLE VEYA PARASÜTLE INMEDIGINE GÖRE ÜLKEDE SINIR KONTROLU YOKMU NERDEN NASIL GIRIYORLAR SINIR KAPILARINDAN GELEN PIS KOKU AVRUPA TV KANALLARINA KADAR ULASTI HABERINIZ OLSUN
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YOLCU:Bunlar Transit yolcu canim, birakin gitsinler yollarina, avrupaya köle lazim, güya geldikleri ülkeler bagimsiz, hadi Ordan ne bagimsizi iŞe yaramaz ülkeler, adi bagimsiz insanlarina is vermeyen Devletler batsin. Batmis zaten Nasil yorum ama
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ADI BAHTİYAR:Atın araya karışırlar nasılsa. . Şimdi söyleyin bakalım kim biliyor bu adamların sınır dışı edildiğini???
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RESUL ACİKGOZ:Size mi kaldı niye yakalıyorsunuz bırakın girsinler
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MİLLET:ülke diye bir şey kalmamış çok yazık
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İLGİNÇ:Bırakın gitsinler işte avrupaya
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AD:Niye Avrupa Enayimi alsın .
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KA:bıraksaydınız gitselerdi şimdi bunlar ülkeye zarar geri gönderme merkezi yemekleri geri tekrar ülkelerine göndermeleri hepsi bizim paramızdan
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AÇIKÇASI:yemin olsun bunlardan çoğu canlı bomba gönüllüsü olur
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DJ BORİS BREJCHA:YA VAR YA ARTIK DENECEK LAFTA KALMADI .
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