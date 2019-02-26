Kasada Para Bulamayınca Güvenlik Kamerasını Çaldılar

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İzmir'in Bergama ilçesinde hükümet konağına giren hırsızlar, kasalarda para bulamayınca iki güvenlik kamerasını çalarak kaçtı.Alınan bilgiye göre, dün gece Zafer Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü bitişindeki Bergama Kaymakamlığının da içinde bulunduğu hükümet konağına kazan dairesinden giren zanlılar, ikinci kattaki Müftülük ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait kasaları soymak istedi.Açtıkları kasalarda para bulamayan şüpheliler, yakalanmamak için iki güvenlik kamerasını söküp götürdü.Sabah saatlerinde binanın kazan dairesinde çalışan personel, bir penceredeki demir parmaklıkların kesilmiş olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir olay yeri inceleme ekipleri, kasalardan parmak izi aldı.Eşkalleri belirlenen hırsızların yakalanması çalışması sürüyor.