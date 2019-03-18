Kasap hırsızları kamerada

Kasap hırsızları kameradaHırsızların okuma gözlüğü çalması şaşırttı
MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde bir kasabı soyan 2 kişi güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kasabı soyan şahısların 4 bin lira para ve leptop çaldığı belirlenirken, dükkan sahibinin okuma gözlüğünü de çalmaları ise şaşırrttı. Bitez
mahallesinde bulunan Hakalan Kasabına sabahın erken saatlerinde 2 kişi girdi. Kasabın kasasına yönelen 2 şahıs önce dükkanı didik didik aradı daha sonra bozuk paralardan oluşan 4 bin lirayı, leptop ve Kasap sahibinin okuma gözlüğünü çaldı. Güvenlik kameraları ise o anları saniye saniye kaydetti.Okuma gözlüğümü çaldılarKasap sahibi Mahmut Hakalan dükkanına gece hırsız girdiğini belirterek "sabaha karşı 2 hırsız dükkanıma girdi. 4 bin liraya yakın bozuk parayı, laptop ve okuma gözlüğümü çaldı" dedi.Kasap çalışanı Mehmet Yesin ise para bozdurup kasaya koyduklarını ve sabah geldiklerinde kasanın boş olduğunu laptobun çalındığı söyledi.
Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
Kaynak: İHA