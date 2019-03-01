Kasap, Kendisine Küfreden Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü

Kahramanmaraş'ta kasapta çalışan Ökkeş K. (18), daha önceden tanıdığı Sezer Türker'i (20) kendisine küfrettiği iddiasıyla sokakta göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanan Ökkeş K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KENDİSİNE KÜFÜR EDEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Olay, saat akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş K., sokakta karşılaştığı Sezer Türker ile kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K., Türker'i göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içerisinde yere yığılan Türker, olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökkeş K. ise kısa sürede polis tarafından olayda kullanılan bıçakla yakalandı. Ökkeş K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA