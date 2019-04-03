03 Nisan 2019, 11:47
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Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı fırlattı.

Olay, Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kasap dükkanı önünde beslenen sokak köpeğine sinirlenen bir kadın, eline aldığı parke taşıyla dükkanın önüne geldi.

KASAPTA ÇALIŞANLARA DA BAĞIRDI

Yaklaşık 20 metre uzağındaki köpeğe parke taşını fırlatan kadın, ardından köpeğin beslendiği kasap dükkanına girerek iddiaya göre iş yeri çalışanlarına da köpekler için kapı önüne kemik bırakmaları sebebiyle bağırıp çağırdı. Tüm bu anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR (9)
ADINIZI YAZIN: allah belanı versin senin insan mısın ulan sen yanımda olmaz ki böyle durumlar allah ıslah etsin seni vicdansız.
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123: Umuyorum açlıkla terbiye olmazsın ne zararı var Allahın sessiz kulu verirsen yer merhametsiz
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MERT: Şu surat bak hele kocasna yazık
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123: Bugünde bu teyze adına utandık
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DÜRBÜNLÜ: Almanyada aslaa böyle bir olayla karşılaşmadım..17 yılda sokak hayvanlarına bir çözüm bulmayan bu hükümet haalaa yüzde elli oy alıyorsa,,bu ülke aslaa düzelmez.
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