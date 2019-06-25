Kasaplar Federasyonu Başkanı: Marketlere karşı verdiğim savaşı kazandım

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, "Müşterilerin hepsi 'Biz etimizi kasaptan alırız, marketten almayız' diyor. Türkiye çapında marketlere karşı verdiğim savaşı kazandım" dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kasaplarda satılan ürünlerin, marketlerdeki paketlenmiş ürünlere göre daha sağlıklı olduğunu söyledi. Osman Yardımcı, "Vatandaş olarak kasabımdan 100 gram etimi alırım. Ama süpermarketlerden 1 kilo almam. Çünkü insan sağlığı bu kadar ucuz değil. O kıymada yüzde 20 yağ olduğu üstünde yazıyor. 50 gram köpüğe biniyor. 1 kilo kıyma paketinde toplam 750 gram kıyma oluyor. Neden vatandaşı kandıralım. Bizden daha pahalıya gelir o zaman. Vatandaş artık alışverişi kasaptan yapıyor. Hepsi de 'Biz etimizi kasaptan alırız, marketten almayız' diyor. Biz bunu başardık. Türkiye çapında marketlere karşı verdiğim savaşı kazandım. Biz hipermarketlerden daha çok et satıyoruz, daha iyi et sunuyoruz. Vatandaşın gönlüne göre hizmet veriyoruz" diye konuştu.

'KANAT VE KELEBEK TERCİH EDİLİYOR'

Eskiden tavukçulara fırsatçı dendiğini, şu anda durumun değiştiğini anlatan Yardımcı, tavukçudaki girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu söyledi. Yardımcı, "Elektriğe yüzde 30 oranında zam geldi. Yem fiyatları 40 lirayken şimdi 80 lira oldu. Bu yüzden vatandaşa, 5 liralık tavuk 10 liraya geliyor. Mangal sezonu açıldı. 2 kilo kanat alacak onu pişirecekler. Kanatın kilosu ocak ayında 15 lirayken şimdi 25 lira. 6 ayda 10 liralık zam var. Vatandaş yaz sezonunda en çok kanat, kelebeği tercih ediyor. Bu da mangal sezonundan sonra yine düşecektir" dedi.

'AÇIK TAVUK, PAKETLENMİŞ TAVUKTAN SAĞLIKLI'

Osman Yardımcı, bütün pilicin 16, göğsün 26, kanatın 25, pirzolanın 22 ve kelebeğin 20 liradan satıldığını söyledi. Yardımcı, kasaplarda eskiden açık tavuk satıldığını, bir kararla açıktan tavuk satışının yasaklandığını söyledi. Açıktan tavuk satışı yapılsaydı tavuk fiyatlarının daha düşük olacağını belirten Başkan Yardımcı, "Biz kelebeği kendimiz yaptığımızda 3 liraya veriyorduk. Kelebek pakete girdi, açık kelebek yasaklandı. Şu anda açık satışını yapsaydık 8-9 lira olacaktı ama şimdiki paketli fiyatı 20 lira. Bence açık tavuk paketlenmiş tavuktan daha sağlıklı. Çünkü paketlemedeki ısı işlemini soğuk zincirde sırasıyla sağlayamadıysa o tavuk 2 günde bozulur. Tavuk bozulduğu zaman en tehlikeli gıda maddesi olur. O yüzden bizlere açık tavuk satışını serbest bırakmalılar" diye konuştu. - Antalya

Kaynak: DHA