Kasaplara indirimli elektrik imkanı
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Kahramanmaraş Kasaplar Odası arasında imzalanan protokol çerçevesinde kasap esnafına elektrikte yüzde 7 indirim yapılacak.
08.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:36
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Kahramanmaraş Kasaplar Odası arasında imzalanan protokol çerçevesinde kasap esnafına elektrikte yüzde 7 indirim yapılacak.
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği konferans salonunda kentteki kasaplar ile AKEDAŞ yetkilileri bir araya geldi.
İmzalanan protokol hakkında bilgilendirme yapılırken, uygulamanın 1 Nisan 2020'den itibaren hayata geçirileceği belirtildi.
AKEDAŞ Perakende Satış A.Ş. Kahramanmaraş Bölge Müdürü Alihan Kaptanoğlu, protokol çerçevesinde kasaplara indirimli elektrik tedarik edeceklerini belirterek, "Yapılan bu indirim ile piyasanın üstünde bir indirim oranıyla yılda bir faturaya kadar tüm kasaplarımızın tasarruf imkanı olacak. Tüm kasaplar vergi levhaları ve kimlik fotokopileri ile birlikte 'Serbest Tüketici Sözleşmesi' imzalayarak bu indirimden faydalanabilecekler." dedi.
Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran ise yapılan yüzde 7'lik indirimin yılda bir fatura kazanç olarak kasapların cebinde kalacağını söyledi.
Kasaplardaki dolap sisteminin ve et makinelerinin çalışması dolayısıyla bir kasabın aylık ortalama 3 bin lira elektrik faturası ödediğini belirten Uyduran, "Esnafımız da bu uygulamadan çok memnun oldu." dedi.
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği konferans salonunda kentteki kasaplar ile AKEDAŞ yetkilileri bir araya geldi.
İmzalanan protokol hakkında bilgilendirme yapılırken, uygulamanın 1 Nisan 2020'den itibaren hayata geçirileceği belirtildi.
AKEDAŞ Perakende Satış A.Ş. Kahramanmaraş Bölge Müdürü Alihan Kaptanoğlu, protokol çerçevesinde kasaplara indirimli elektrik tedarik edeceklerini belirterek, "Yapılan bu indirim ile piyasanın üstünde bir indirim oranıyla yılda bir faturaya kadar tüm kasaplarımızın tasarruf imkanı olacak. Tüm kasaplar vergi levhaları ve kimlik fotokopileri ile birlikte 'Serbest Tüketici Sözleşmesi' imzalayarak bu indirimden faydalanabilecekler." dedi.
Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran ise yapılan yüzde 7'lik indirimin yılda bir fatura kazanç olarak kasapların cebinde kalacağını söyledi.
Kasaplardaki dolap sisteminin ve et makinelerinin çalışması dolayısıyla bir kasabın aylık ortalama 3 bin lira elektrik faturası ödediğini belirten Uyduran, "Esnafımız da bu uygulamadan çok memnun oldu." dedi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Kahramanmaraş, Güncel
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