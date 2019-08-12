Kasapların önlerinde uzun kuyruklar oluştu

Kurbanların kesilmesi ve etlerin dinlendirilmesi sonrası kasaplarda yoğunluk başladı.

Etlerini parçalatmak yada kıyma haline getirmek isteyenler erken saatlerden itibaren kasapların yolunu tuttu. Bazı kasapların önünde kuyruklar oluştu.

Bazı kasaplar randevu usulü müşteri almaya başladı.

Kırklareli'nde kasaplık yapan Fatih Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ciddi bir yoğunlukla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Vatandaşların talebini karşılamakta güçlük çektiklerini ifade eden Dönmez, vatandaşların dükkanın önünde kuyruk oluşturduğunu kaydetti.

Vatandaşlardan Orhan Pişkin de sabahın erken saatinde kasaba gelerek etini çektirmek için sıra beklediğini ifade etti.

İlk kez kasapta böyle bir yoğunlukla karşılaştığını belirten Pişkin, yaklaşık 1,5 saattir sıranın kendisine gelmesini beklediğini aktardı.

Sıra bekleyen vatandaşlardan Mükerrem Errün ise vatandaşların mağdur olmamaları için belediye mezbahalarında et çekilmesi önerisinde bulundu.

Kaynak: AA