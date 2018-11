11 Kasım 2018 Pazar 13:28



- (Özel haber) Kasapoğlu: "100 binden fazla kişiyle koşuyoruz" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Her kesimden insanla omuz omuza yürümenin mutluluğuna sahibiz"İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda köprü üzerinde yaptığı açıklamada, "100 binden fazla insanla yürümenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda koşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, köprü üzerinde yürüdüğü sırada İHA'ya açıklamalarda bulundu. İstanbul'un bütün güzelliklerini köprü üzerinden görmenin mümkün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kasapoğlu, "Tarihi bir atmosfer var burada. 100 binden fazla kişiyle koşuyoruz, yürüyoruz, sporun güzelliklerine şahit oluyoruz. Genci, yaşlısı, her kesimden insanla, omuz omuza yürümenin, koşmanın sevincine ortak oluyoruz. Bu güzelliği umarız ülkemizin tüm ilçelerinde, illerinde yaygınlaştıracağız. Tesislerimiz, ülkemizin her ilçesinde, köylerinde halkımız için var. Halkımızın her zaman spor yapmasını tavsiye ediyoruz ve tüm imkanları fazlasıyla sağlayacağız. Sporla dostluğu, kardeşliği pekiştireceğiz ve tüm kötülüklerin üzerine gideceğiz" ifadelerini kullandı.