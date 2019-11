Kasapoğlu: "Barış Pınarı Harekatı ile Mehmetçiğimiz yeni bir destan daha yazmıştır"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile Mehmetçiğin yeni bir destan yazdığını belirterek, "Sporcularımız, kazandıkları şampiyonlukları Mehmetçiğimize armağan ederek Türkiye 'ye tarifsiz sevinçler yaşattı." dedi.Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesine ilişkin sunum yaptı.Konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yılında rahmet ve hürmetle yad ederek başlayan Kasapoğlu, 2019'un aynı zamanda İstiklal Mücadelesi'nin de 100. yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve tüm şehitleri rahmetle andı.Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada tayin edici gücünü artırmaya devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Türkiye büyüyen ekonomisi, her türlü badireden selametle çıkarak koruduğu istikrarı ve bölgesel gücüyle bugün bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke. Uluslararası alanda cesaretle sözünü dinleten bir ülke. Türkiye'yi çevreleyen coğrafya üzerinde karanlık güç ve menfaat hesapları yapanların hesaplarını bozan bir ülke. Dolayısıyla bu coğrafyada istediği gibi at oynatmayı alışkanlık edinenlere rahatsızlık veren bir ülke." diye konuştu.Kasapoğlu, Türkiye'nin istikrarını bozmak, olumlu gidişatını sekteye uğratmak ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki ağırlığını azaltmak isteyen birtakım odakların ortaya çıktığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ancak bu topraklara yönelik yapılan her yanlış hesabın döndüğü bir yer var; o da bu aziz milletin çelikten sinesi, sarsılmaz istiklal iradesi. Bu millet bu ülkeyi, bu vatanı kurda kuşa yem edecek bir millet değil. Tarih kitapları bu iradenin nice örneklerine şahit. Yakın tarihte, hepimizin hafızalarında bugün yaşanmış kadar canlı olan 15 Temmuz gecesi zorbalara karşı bu millet özgürlük ve demokrasi için dimdik ayağa kalkmıştır. Ülkesine, devletine, birlik ve beraberliğine kasteden alçaklara karşı bu zamanların en şanlı özgürlük destanı yazılmıştır. Yine çok yakın bir zaman önce meşru haklarımızı kullandığımız Barış Pınarı Harekatı ile Mehmetçiğimiz yeni bir destan daha yazmıştır. Türkiye, karşısında saf tutanlar hangi hesabı yaparsa yapsın, adaletten ve hakkaniyetten yana olmaya, dünyanın vicdanı olmaya, herkesin hukukunu korumaya devam edecektir."Barış Pınarı Harekatı'nda milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini dile getiren Kasapoğlu, bu süreçte, Türk sporcuların uluslararası alandaki milli duruşlarının gurur verici olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Kalplerimiz cephedeki Mehmetçiğimizle beraberken, bir yandan da gözümüz kulağımız uluslararası müsabakalarda ter döken milli sporcularımızdaydı. Ne mutlu bize ki sporcularımız, göğüslerinde taşıdıkları ay yıldızın hakkını vererek inançla, heyecanla mücadele etti. Kazandıkları şampiyonlukları Mehmetçiğimize armağan ederek Türkiye'ye tarifsiz sevinçler yaşattılar, hepimizi gururlandırdılar. Onların verdikleri Mehmetçik selamı 7'den 70'e bütün milletimizin ortak hissiyatını dile getirdi." dedi.Bütün sporcuları bir kez daha tebrik eden Kasapoğlu, "Bu güzel neticelerin Tokyo 2020 yolunda sporcularımızın motivasyonunu en üst seviyeye çektiğine inanıyorum. Türk sporcusu her geçen gün başarı çıtasını biraz daha yükseğe koyuyor, madalyalara madalyalar ekleniyor." ifadesini kullandı.Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye için yeni bir sayfa açıldığını, gençlik ve spor alanındaki atılımlarla büyük dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağladıklarını belirtti.Gençlik projeleriBakanlık olarak gençlik alanında gerçekleştirdikleri projelerin başında gençlik merkezlerinin geldiğini anlatan Kasapoğlu, "Merkezimizde Sen Varsın" temasından yola çıkarak, toplumun her kesiminden gençlerle irtibat halinde olduklarını dile getirdi.Kasapoğlu, 81 ilde faaliyet gösteren 313 gençlik merkezi ile gençlere hizmet verdiklerini vurgulayarak, "Biz sadece kulak veren değil, aynı zamanda ses veren bir gençlik görmek istiyoruz. Birlikte düşlemenin, birlikte düşünmenin, birlikte çalışmanın, birlikte üretmenin kapılarını aralamak istiyoruz. Katılımcılık ilkesini önemsiyor, gençlik merkezlerimiz aracılığıyla gençleri karar alma süreçlerine dahil ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Gençlik merkezleri ile gençler arasında "fırsat eşitliği" oluşturma hedefini çok önemsediklerinin altını çizen Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Bundan 3 yıl önce 233 gençlik merkezimiz varken, bu sayı 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla 313'e ulaşmış durumda. Gençlik Merkezleri Akademisi'nde gençlere hem belirli bir müfredatın işlendiği teorik eğitimler hem de öğrendikleri bilgileri kullanmalarını sağlayacak uygulamalı eğitimler veriliyor. Bu kapsamda sosyal bilimler, kişisel gelişim, dini ilimler, inovasyon, değerler, dil eğitimleri, sağlıklı yaşam ve spor ile güzel sanatlar atölyesi olmak üzere 8 farklı atölyede faaliyetler gerçekleştiriliyor. 2019 Ekim ayı itibarıyla Gençlik Merkezleri Akademisi kapsamında 8 farklı atölyede 185 bin 451 faaliyet gerçekleştirildi, bir milyondan fazla gencimiz bu faaliyetlere katıldı."Bir başka önemli faaliyetin de gençlik kampları olduğunu ifade eden Kasapoğlu, 2019 yılında 38 kamp tesisinde gençlere kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkanı sunduklarını söyledi.Kasapoğlu, sanayide çalışan gençlere sportif, sosyal ve kültürel faaliyet alanı temin etmeyi amaçlayan Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları Projesi'ne değinerek, "Bu projeler vesilesiyle yüzlerce gencimizin hayatına, gönlüne dokunduk ve geleceği için daha güçlü adımlar atmasına yardımcı olduk." dedi.Gönüllülük YılıBakan Kasapoğlu, 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:"Gönüllülük çalışmaları kapsamında çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütmek amacıyla pek çok protokol imzaladık. Bildiğiniz gibi bugün ülke genelinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın düzenlediği 'Geleceğe Nefes Ol' isimli fidan dikim kampanyası vardı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla bu anlamlı etkinliğe iştirak ettik. Bununla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığımızla geçtiğimiz aylarda bir gönüllülük protokolü imzalamıştık. Bugünkü kampanya vesilesiyle de gönüllü gençlerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla bu seferberliğe omuz verdik. Hem belirlenen lokasyonlarda hem de gençlik merkezlerimiz, yurt bahçelerimiz ve spor tesislerimizin çevresi olmak üzere pek çok lokasyonda tam 2 milyon 19 fidan dikimiyle biz de geleceğe nefes olduk."