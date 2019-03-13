Kasapoğlu: "Bizlerin Kaynağını Kandil'e Yatıranlara 31 Mart'ta Kırmızı Kart Gösterelim"

Kaynak: İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde halka seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizlerin kaynağını, imkanını, maalesef o kötü odaklara peşkeş çekenler, sizlere harcaması gereken, yatırması gereken imkanları Kandil'e, dağa yatıranların 31 Mart'ta sizden gerekli cevabı, kırmızı kartı mutlaka görmeliler" dedi.Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu, İdil Caddesi karayolları bahçesinde yapımına başlanan Gençlik Merkezi inşaat alanını gezip burada bulunan Ahmed-i Hani Ortaokulu öğrencilerini okulda ziyaret ederek, çocuklarla bahçede voleybol oynayıp, hediyeler dağıttı.Daha sonra Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret edip ayak üstü sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Şah Mahallesi Sanat Sokağı'nda bulunan AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Burada toplanan halka hitaben konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cizrelilerin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Cizre Demek Şırnak demek. Cizre demek Türkiye demektir. Cizreliler bizim için çok değerliler. Sizin bu değerinizi hiç bir güç, hiç bir odak azaltmayacak, azaltamayacaktır. Çünkü bizler kardeşiz bizim kardeşliğimiz hiç bir kumpas odağının hiç bir nefret söylemi ile öne çıkan kişilerin, kurumların bertaraf edemeyeceği bir kardeşliktir" diye konuştu."Döşedikleri bombalar gönüllerimizi tarumar etti"Cizrelilerin iyi niyetini o samimi duygularını maalesef birilerinin bugüne kadar istismar ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Sizlere hizmet edeceklerine bizim yavrularımızı, canlarımızı maalesef şehit ettiler. Canlarımıza kıydılar. Hizmet etmek için verilen yetkiyi yol yapacaklarına çukur kazdılar. O çukurların altlarına mayınlar bombalar döşediler. Sadece yollarımıza değil o döşedikleri bombalar maalesef gönüllerimizi tarumar etti. Dolayısıyla bu kardeşliği bu oyunları ile bu tuzakları ile hiç bir zaman bozmayacaklarının altını çizmek istiyorum. Artık bu coğrafyayı bu toprakları, bu toprakların yiğitlerini, evlatlarını hiç bir zaman onların kötü emellerine alet ettirmeyeceğiz. Önümüzde önemli bir seçim var, fırsat var. Biz bu fırsatı iyi değerlendirmek zorundayız. Bizlerin kaynağını imkanını maalesef o kötü odaklara peşkeş çekenler, sizlere harcaması gereken, yatırması gereken imkanları Kandil'e, dağa yatıranlar onları yatıranlar artık 31 Mart'ta sizden gerekli o cevabı o kırmızı kartı mutlaka görmeliler. Bunu sadece bugünlerimiz için değil yarınlarımız için, yarının Cizre'si için, yarının Şırnak'ı, yarının Türkiye'si için yapmak zorundayız, kırmızı kartı göstermemiz lazım. Cizre'mizin kadınları, gençleri yarınları için hiç bir gencimizin bir tanesini dahi kaybetmeye tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyeceğiz inşallah. 31 Mart'ta bizi istismar etmek isteyenlere inat, bizi parçalamak isteyenlere inat çok sağlam çalışıp çok ciddi bir ders vermek durumundayız ve ben inşallah sizden bu çalışmayı, bu gayreti bekliyorum."Bakan Kasapoğlu beraberindekiler daha sonra karayolu ile Şırnak'a geçti. - ŞIRNAK