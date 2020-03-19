Kasapoğlu: "Bu mücadeleyi tedbirle, duayla ve sabırla inşallah en güçlü şekilde atlatacağız"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.
19.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:53
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA
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Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Spor