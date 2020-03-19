Kasapoğlu: "Bu süreci en güzel şekilde yönetiyoruz"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.
19.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:47
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kasapoğlu: "Bu süreci en güzel şekilde yönetiyoruz"
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Spor