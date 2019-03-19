Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2002 öncesi maalesef halkı 'adam yerine koymayan' bir iktidar anlayışı vardı, vesayetçi. Ama hamdolsun şuan itibariyle bizim demokrasi anlayışımızda gençlerimiz, her yaştan insanımız değerlidir, önemlidir. Onların fikri, düşüncesi, itirazı gerçekten önemli." dedi.
Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kente, Düzce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki tiyatro salonunda "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katıldı.
Buluşmaya katılım sağlayan gençlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kasapoğlu, AK Parti
Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
'nün tecrübeli bir ağabey olduğunu söyledi.
Seçme ve seçilme yaşının 18 olduğunu anımsatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"18 yaş çok önemli bir devrim. Cumhurbaşkanımız bunu, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen, ısrarcı bir şekilde, size olan güveninden, sevgisinden gerçekleştirdi. 2002 öncesi, maalesef halkı adam yerine koymayan bir iktidar anlayışı vardı, vesayetçi. Ama hamd olsun, şuan itibariyle bizim demokrasi anlayışımızda gençlerimiz, her yaştan insanımız değerlidir, önemlidir. Onların fikri, düşüncesi, itirazı gerçekten önemli. Bu buluşma da o amaca hizmet eden bir buluşma."
Kasapoğlu, Türkiye
'nin büyük bir yol kat ettiğini anlatarak, "Hakikaten ülkemiz, demokrasinin gerçekten, çoğunculuk ilkesinin ciddi anlamda içselleştiği bir ülke. Seçimlere katılma oranı, sandığa gitme oranı çok yüksek. Avrupa
ve hatta Amerika
ile karşılaştırıldığında biz çok çok daha ilerideyiz. Bizim demokrasimizde o yüzden kimsenin sorgulama hakkı olmadığını düşünüyorum. Demokrasi, çoğunculuk, sandığa gitmek, farklı renklerin oluşturduğu bir harmoni. İlk defa oy kullanan gençlerimiz de bu harmoniye eşlik edecek. Biz açıkçası, sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemden bahsederken sadece seçme ve seçilme yaşı değil, gerek gençliğimizle ilgili gerek sporumuzla ilgili yatırımların son 17 yılda geldiği seviyeye de bakıyoruz, rakamlar var elimizde." şeklinde konuştu.
"Sizlere güvenimiz, ümidimiz tam"
Kasapoğlu, gençlere olan güvenlerinin tam olduğunu belirterek Türkiye'de her anlamda yatırım ve çalışma yapıldığını vurgulayan Kasapoğlu, "2002 öncesiyle 2019 Türkiye'sini kıyasladığımızda gerek gençlik merkezlerimiz ve gerekse spor salonlarımız rakamsal anlamda çok farklı boyutlarda. 2002'de Düzce'de 9 adet spor tesisi varken şuan 34 tane var, belediye ve valilikle yaptıklarımız bunun dışında. Onları da katarsak rakam çok daha yükseklerde. Gelecek sizler için, sizlere güvenimiz, ümidimiz tam. Siz de buna layık bir genç geleceksiniz." ifadelerinde bulundu.
Bir gencin, kendilerine tavsiyelerinin ne olduğunu sorması üzerine Kasapoğlu, şunları aktardı:
"Ekip gerçekten önemli bir unsur, takım çalışması gerektiriyor büyük başarılar. Gençlerle Başbaşa diye bir kitap dağıtıyoruz size, Ali Fuad Başgil
'in kitabı, bu eser başucu eseri. Burada diyor ki, 'Dost kazan, dost ol ta ki, sana da dost olsunlar.' Dost olmak, dostça yaklaşmak, dost kazanmak hakikaten önemli. 'Dostunu da gençken kazanırsın, zira paslı teneke leyim tutmaz.' diyor. Bu manada dostluklar kazanacağız. İyi arkadaşlar seçeceğiz, yol arkadaşları. 2 kişi de 10 kişi de bir takım olur ama her şeyden önce çok yakın çalışacağımız arkadaşlarımızı kazanmamız lazım. Arkadaşlık çok önemli. Birlikte hayallerimiz olacak. Düşüncelerimiz ve planlarımız olacak. Zor zamanlarda birbirimizi belki kaybetmeyeceğiz, daha güçlü sarılacağız. İnşallah geleceğin Türkiye'sini, geleceğin dünyasını şekillendirme yolunda sizlere çok güveniyoruz."
"Biz kadınlarımızı toplumun odağında kabul ediyoruz"
Kasapoğlu, konuşmasının ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirerek Azmimilli Mahallesi
'nde düzenlenen Çadır Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Türkiye'nin her türlü engelleme girişimine rağmen sağlıktan, ulaşıma, eğitim ve kültüre kadar büyük yol katettiğine değinen Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde güçlü bir şekilde yol almaya devam edeceğiz. Bugün biri Karabük
bir diğeri Akçakoca
'da olmak üzere iki adet spor tesisi açılışı gerçekleştirdik. Kadınlarımız bu toplumun temel taşıdır. Biz kadınlarımızı toplumun odağında kabul ediyoruz. Sporu tabana yayma konusunda kadınlarımızla birlikte, onaların öncülüğünde başarılar elde edeceğiz. Düzce'den şampiyonlar yetiştireceğiz." diye konuştu.
Türkiye'de spor anlamında büyük bir tesisleşme hamlesinde bulunulduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Bu yapılan tesisler siz vatandaşlarımız için inşaa edildi. Biz bakanlık olarak bu tesisleri 7-24 açık tutma kararı aldık. Kadınlarımız bu işin odağında olacak. Kadın-erkek, engelli-engelsiz demeden bu tesisleri dolduracağız. Bu tesisleri doldurmadan bizim sporu tabana yaymamız ve şampiyonlar yetiştirmemiz çok mümkün değil. Bundan sonraki süreçte temel hedeflerimizden bir tanesi tesislerimizin daha aktif bir şekilde kullanılması olmalıdır. Yeni tesislerin yapımı gelecek başarı ile birlikte geleceklerdir."
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Kaynak: AA