Kasapoğlu: "Her türlü organizasyonu en güzel şekilde yapabildiğimizi tüm dünyaya kanıtladık" - MUĞLA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülke olarak her türlü organizasyonu en güzel şekilde yapabildiğimizi tüm dünyaya kanıtladık. Spor tesisleşmesinde çok önemli bir aşamaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yılda gerçekleşen spor yatırımlarının dünyada eşi benzeri yok." dedi. Muğla 'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin final etabını izlemek üzere Asparan mevkisindeki servis park alanına gelen Bakan Kasapoğlu, alanı gezerek bilgi aldı ve ekiplerle sohbet etti.Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklama, Türkiye'nin bu tür organizasyonlara en güzel şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi.Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Ralli, bizim kültürümüze, geleneklerimize, misafirperverliğimize uygun olarak ve dünyanın tüm turizm ülkelerine meydan okurcasına dört dörtlük bir şekilde yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar ve sporseverler var. Bu rallinin Marmaris'te ikincisinin düzenlenmesi önemli." diye konuştu.Yarışların gelecek yıl yine Türkiye'de gerçekleştirileceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Ülke olarak her türlü organizasyonu en güzel şekilde yapabildiğimizi tüm dünyaya kanıtladık. Spor tesisleşmesinde çok önemli bir aşamaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yılda gerçekleşen spor yatırımlarının dünyada eşi benzeri yok." ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sporun her alanında pistleriyle, salonlarıyla, havuzlarıyla, statlarıyla dört dörtlük bir tesis envanteri bulunduğunu kaydetti.Bu tesisleri ulusal ve uluslararası müsabakalarda, yarışlarda en güzel şekilde değerlendirdiklerine işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Geçen hafta Afyonkarahisar'da motokros yarışları vardı. O da çok güzel bir şekilde nihayetlendi. Yine voleybol şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Bunun yanında tabii bu organizasyonlarımızın yanı sıra sportif başarıda geldiğimiz nokta bu anlamda takdire şayan. Biliyorsunuz voleybolda, basketbolda çok önemli müsabakalar gerçekleştirdik. Son saliselere kadar zorladığımız çok müsabakalar oldu. Önümüzdeki süreçte bu sonuçların, çok güzel başarıların müjdecisi olduğuna inanıyorum. Elbetteki paralimpik yüzmede 3 sporcumuzun başarısı bizleri gururlandırdı.""Hayranlıklarını ifade ettiler"Kasapoğlu, hem spor ülkesi olma noktasında hem de spor tesisleri ile sportif başarılarla sporu tabana yayan bir ülke olma çerçevesinde çok hızlı bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.Final yarışları öncesi Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt ile çok önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, "FIA olarak onlar bu işin başında bulunuyorlar. Onlar da Türkiye'nin bu işi çok güzel bir şekilde yaptığını ve hayranlıklarını ifade ettiler. Şampiyonayı yeniden Türkiye'de yapmaya yönelik girişimlerini, federasyonumuzun da çabalarıyla neticelendirecekler." şeklinde konuştu.Yarışlara bu yıl yurt dışından gelen seyirci ilgisinin çok fazla olduğunu aktaran Kasapoğlu, geçen sene yarışlara hiç katılmayan ülkelerden yarışçı ve izleyicinin bu yıl geldiğini ve gelecek yıllarda bu katılımın daha da fazla olacağını ümit ettiklerini kaydetti.Kasapoğlu'na ziyarette Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ile TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da eşlik etti.Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, daha sonra yarışların bir bölümünü izledi.