Kasapoğlu: "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüşmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak...
08.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:43
Bakan Kasapoğlu, " ( Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz."
Kaynak: AA
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Koronavirüs, Tokyo, Güncel