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Kasapoğlu: "Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.

19.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:07
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. (1)
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kasapoğlu: ’Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik’

Kaynak: AA

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Kasapoğlu: "Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik"
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Spor

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