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Kasapoğlu: Maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçların seyircisiz oynanmasının şu anda gündemlerinde bulunmadığını açıkladı.

11.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:41
Kasapoğlu: Maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yok
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçların seyircisiz oynanmasının şu anda gündemlerinde bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Ekonomi

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