Kasapoğlu: '"Şırnak'ın Gençlerinin Sesini Tüm Dünyaya Haykıralım"

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah yerel yönetimlerimizle el birliği içinde sizleri daha iyi ve güçlü kılmak için çalışacağız. Kanla, cinayetle, gözyaşıyla beslenenlere artık yeter diyelim. İnşallah buradaki ufuk tüm Türkiye'ye yayılsın. Şırnak'ın gençlerinin sesini, hoş sedasını tüm dünyaya haykıralım." dedi.Bakan Kasapoğlu, Şırnak'taki temasları kapsamında Ömer Kabak Meydanı ve Uludere Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.Uludere Caddesi'ndeki AK Parti seçim bürosuna geçen Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, istikbal olarak gördükleri çocukların geleceğini hep birlikte inşa etmek istediklerini söyledi."Sizler yıllardır çok şeyi tecrübe ettiniz. Gözyaşı döktünüz, kanı gördünüz. Bunlardan beslenenlere bundan sonra prim vermeye devam edersek bu istikbale, bu potansiyele yazık olur." diyen Kasapoğlu, seçimin Şırnak'ı daha yüksek noktalara, daha farklı ufuklara taşımak için büyük bir imkan ve şans olduğunu dile getirdi.31 Mart'taki seçimlerin önemine değinen Kasapoğlu, "Vereceğimiz oylarla, o güne kadar yapacağımız çalışmalarla inşallah bu yeşeren filizleri hep birlikte büyütüp, nice sanatçıları, kültür insanlarını, bilim adamlarını, sporcularımızı bu coğrafyada, bu şehirden hep birlikte yetiştirelim." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara ve gençlere çok önem verdiğine dikkati çeken Kasapoğlu, son 17 yılda gelinen aşamada ulaştırmadan teknolojiye, sağlığa kadar önemli çalışmaların hayata geçirildiğini aktardı.Kasapoğlu, "İnşallah yerel yönetimlerimizle el birliği içinde sizleri daha iyi ve güçlü kılmak için çalışacağız. Kanla, cinayetle, gözyaşıyla beslenenlere artık yeter diyelim. İnşallah buradaki ufuk tüm Türkiye'ye yayılsın. Şırnak'ın gençlerinin sesini, hoş sedasını tüm dünyaya haykıralım." ifadelerini kullandı.Folklor ekibiyle halay çeken Kasapoğlu, Belediye Kadın Merkezi ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, kadınlarla ve gençlerle görüştü, onlara çeşitli hediyeler verdi.Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programına katılan Bakan Kasapoğlu, gençlerin kendileri için en mühim varlık olduğunu belirtti.Bu ülkeyi yarın gençlere emanet edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Sahip olduğumuz görevleri sizlere teslim edeceğiz. Sizler yarının geleceği, iş adamları, anneleri ve babalarısınız. Bu manada sizlerin çok iyi yetişmesini istiyoruz." diye konuştu.Kasapoğlu, 2002 yılında Türkiye'nin yeni bir sürece evrildiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti öncülüğünde eğitim alanında olduğu gibi birçok alanda reformlar yapıldığını vurguladı.31 Mart'taki seçimin önemine değinerek, vatandaşlardan seçim günü sandıklara sahip çıkmalarını isteyen Kasapoğlu, Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka için destek istedi.Türkiye'de artık her ilde üniversite bulunduğuna işaret eden Kasapoğlu, Şırnak Üniversitesinde de gençlere güzel olanaklar sunulduğunu aktardı.Kasapoğlu, üniversite yıllarında zor şartlarda okuduğunu paylaşarak, her ilde çok iyi imkanlara sahip üniversitelerin bulunduğunu, gençlerin artık çok iyi imkanlara sahip olduğunu kaydetti.Gençlerle demokrasi buluşmaları gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, amaçlarının gençlerle yüz yüze konuşarak, karşılıklı istişare etmek olduğunu sözlerine ekledi.Bakan Kasapoğlu daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.