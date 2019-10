Kasapoğlu: "Türkiye'yi, Karadağ'ın 1 numaralı ticari ortağı yapmak istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye 'yi, Karadağ 'ın 1 numaralı ticari ortağı haline getirmek istediklerini söyledi.Kasapoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki temasları kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Karadağ İş Konseyi tarafından, Karadağ Ekonomi Odası iş birliğinde düzenlenen Karadağ-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katıldı.Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, Karadağ'ın Balkanlar'da barış ve istikrarın devamı için en önemli aktörlerden biri olduğunu belirterek, Türkiye-Karadağ ilişkilerini her alanda geliştirmek için güçlü bir iradeye sahip olduklarını dile getirdi.Karadağ ile iş dünyasında daha büyük ortaklıklar kurmak noktasında bugünkü forumla ilk adımın atıldığını kaydeden Kasapoğlu, Karadağ ve Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin bilincinde olduklarını vurguladı.Kasapoğlu, forumun ikili ilişkilerde bir kilometre taşı olacağına dikkati çekerek, bu sabahki Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Dönem Toplantısı çerçevesinde imzaladıkları protokolle de ilişkilerdeki mevcut sorunlara teknik düzeyde çözüm üretmeye çalıştıklarını aktardı.Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ve imzalanan anlaşmaların, iki ülke makamlarının, ilişkilerin gelişmesine verdiği önemin ispatı olduğunu kaydeden Kasapoğlu, Türkiye olarak Karadağ'ın her alanda kalkınmasına büyük önem verdiklerini belirtti.Ticaret hacminde 250 milyon dolar hedefiKasapoğlu, temmuzda güncellenen Serbest Ticaret Anlaşması ile ikili ticaret hacmindeki artışın sürdürülebilir ve sağlıklı bir zemin üzerinde devam etmesi temennisinde bulunarak, "Türkiye'yi Karadağ'ın 1 numaralı ticari ortağı haline getirmek istiyoruz. Bugün Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic ile imzaladığımız protokolde 2022'ye kadar ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkartma yönünde ortak bir hedef belirledik. Bu hedefe ulaşma yolunda öncelikli alanlarımızı tespit ettik." diye konuştu.Türkiye olarak Türk iş insanlarının Karadağ'a yatırım yapmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Kasapoğlu, öte yandan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlanan 330'a yakın projeyle Karadağ'a 20 milyon doların üzerinde kalkınma yardımı sağlanmasının da ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.Kasapoğlu, Türk iş insanlarını Karadağ'a daha fazla yatırım yapmaya ve büyük çaplı projeler üstlenmeye çağırarak, hükümet olarak Karadağ'da yatırım yapan ve yapacak iş insanlarına tam destek verdiklerinin altını çizdi.Spor ve gençlik alanında iş birliğiKasapoğlu, Karadağ'da iki gündür verimli ve sıcak görüşmeler gerçekleştirdiklerini, eğitimden ticarete, ulaştırmadan enerjiye ve gençlik yatırımlarına kadar birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.Son yıllarda ticari iş birliğindeki artışın, Türk iş insanlarının buraya ilgisinin en somut göstergesi olduğunu belirten Kasapoğlu, "Her alandaki iş birliğimizin, geçmişe dayalı köklü ve güçlü iş birliğinin çok daha yukarılara taşınacağına inanıyorum." dedi.Kasapoğlu, temasları kapsamında Karadağ Spor ve Gençlik Bakanı Nikola Janovic'le de görüştüğünü anımsatarak, gerek gençlik değişim programları gerekse sportif iş birliği noktasında da birtakım mutabakatlara vardıklarını dile getirdi.Mevkidaşı ile imzaladığı Spor ve Gençlik Alanında İş Birliği Anlaşması'na ilişkin Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Ülkemiz, pek çok branşta ciddi bir tesis altyapısına sahip. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Karadağ bizim için dost ve kardeş bir ülke. Bu çerçevede Karadağ ile gençlik yatırımlarımızı, gençlik faaliyetlerimizi birlikte gerçekleştirme, birtakım değişim programlarını yapma ve federasyonlardan kulüplere kadar pek çok imkanı paylaşma, iş birliği düzeyini yukarılara taşıma noktasında güzel bir anlaşma akdettik."Türk yatırımcılara çağrıKaradağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic de Türkiye'nin doğrudan yatırımlarda Karadağ'daki altıncı en büyük yatırımcı olduğuna dikkat çekerek, güncellenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeni iş birliklerine imkan yarattığını vurguladı.Yabancı yatırımcıların Karadağ'ı güvenli ve istikrarlı bir ülke olarak gördüğünü ve bu nedenle buraya yatırım yaptığını aktaran Sekulic, Karadağ'da 125 faklı ülkenin yatırımlarının bulunduğuna işaret etti.DEİK Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim ise büyük çaplı Türk yatırımlarının, Karadağ'da her geçen yıl daha da arttığını söyledi.Karadağ Ekonomi Odası Başkanı Vlastimir Golubovic de ülkedeki yatırım potansiyeline dikkati çekerek, özellikle kara yolu projeleri hususunda Türk yatırımcılara çağrıda bulundu.Karadağ ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik hareketliliğe önemli ivme katacak iş forumuna, çeşitli sektörlerden Karadağlı firmaların yanı sıra Türkiye'den iş insanları katıldı.Kasapoğlu ayrıca, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simovic ile de bir görüşme gerçekleştirdi.