Kasapoğlu: "(Umreden dönenler) Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza misafirlerimizi alma çalışmasını...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu.
15.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:41
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kasapoğlu: "(Umreden dönenler) Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza misafirlerimizi alma çalışmasını...
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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