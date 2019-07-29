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Kasaptan aldığı bıçakla amcasının oğlunu öldürdü

TOKAT'ta kahvede çalışan F.K.Y.(17), iş yerinde tartıştığı amcasının oğlu Yunus Yıldırım'ı (30) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

29.07.2019 15:53 Kasaptan aldığı bıçakla amcasının oğlunu öldürdü
TOKAT'ta kahvede çalışan F.K.Y.(17), iş yerinde tartıştığı amcasının oğlu Yunus Yıldırım'ı (30) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde meydana geldi. Beldedeki bir kahvede çalışan F.K.Y., iş yerine gelen ve amcasının oğlu Yunus Yıldırım ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma sırasında kahvenin karşısındaki kasap dükkanına giden F.K.Y., oradan aldığı bıçakla iş yerine dönüp Yunus Yıldırım'ı göğsünden bıçakladı. Olay yerine çağrılan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli F.K.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yunus Yıldırım, Çamlıbel, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

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