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Kasaptan et çalan şüphelinin 6 suçtan arandığı ortaya çıktı

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki kasaptan 200 kilo et çalan E.S. (36), polis ekiplerince yakalandı.

17.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:23Kasaptan et çalan şüphelinin 6 suçtan arandığı ortaya çıktı

MERSİN'in ilçesindeki kasaptan 200 kilo et çalan E.S. (36), polis ekiplerince yakalandı. E.S.'nin 6 suçtan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Tarsus ilçesi Beylice Mahallesi'ndeki kasaptan 200 kilogram et çalınması üzerine polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. ekipleri, yaptıkları incelemelerde, şüphelinin daha önce 'adam öldürme', 'cezaevinden firar etme', 'hırsızlık', 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi birçok suçtan aranan ve hakkında toplamda 13 yıl hapis cezası bulunan E.S. olduğunu tespit etti. E.S., Akgedik Mahallesi'nde belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. E.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Tarsus, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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