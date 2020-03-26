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Kasaptan koronavirüse karşı cam bölmeli önlem

AFYONKARAHİSA'ın Sandıklı ilçesinde kasap İsmail Melikoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerinde çalışma alanını cam bölmeyle ayırdı.

26.03.2020 21:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:59
Kasaptan koronavirüse karşı cam bölmeli önlem

AFYONKARAHİSA'ın Sandıklı ilçesinde kasap İsmail Melikoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerinde çalışma alanını cam bölmeyle ayırdı. Bu sayede çalışanlarla müşteri arasındaki teması kesen kasap, kapı girişine de dezenfektan koydu. Melikoğlu, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği için böyle bir tedbir aldık? dedi.

Sandıklı ilçesinde kasap işletmecisi İsmail Melikoğlu, koronavirüse karşı müşteri ve çalışanların temasını kesmek amaçlı iş yeri içerisini cam bölmeyle ayırdı. Kapı girişine de dezenfekte koyan kasap, hem diğer personel hem de kasa çalışanıyla müşterinin temasını önledi. Kasa çalışanı da önlem amacıyla eldivenle görev yapmaya başladı.

Koronavirüse karşı tedbirli olunması gerektiğini söyleyen İsmail Melikoğlu, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği için böyle bir tedbir aldık. Et işlediğimiz alan ile müşterilerimizin bulunduğu alanı cam ile böldük. Daha temiz, daha korunaklı bir alan elde etmiş olduk. Koronavirüs konusunda herkes çok dikkatli olsun. Evden mümkün olduğunca çıkmasın, biz siparişleri evlere kadar götürebiliyoruz. Herkes elinden geleni yapsın, bu belayı savalım inşallah? dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sandıklı, Güncel

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