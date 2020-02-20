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Kashkari: Fed'in sonraki adımı, faiz artırımı değil indirim olur

ABD Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç ya da altı ay daha faizleri sabit tutmasını öngördüğünü belirterek, "Sonraki adım da, artırım değil faiz indirimi olur" dedi.

20.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:15Kashkari: Fed'in sonraki adımı, faiz artırımı değil indirim olur

ABD Minneapolis Merkez Bankası ( ) Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç ya da altı ay daha faizleri sabit tutmasını öngördüğünü belirterek, "Sonraki adım da, artırım değil faiz indirimi olur" dedi.

Çin'deki koronavirüs salgınının ABD ekonomisi için potansiyel risklerden biri olduğuna işaret eden Kashkari, Fed'in 2020 yılı ortasına kadar faizi sabit tutmasının büyük olasılık olduğunu, ancak sonrasında faizleri indirmesinin gerekebileceğini söyledi.

Mankato'da düzenlenen bir sempozyumda konuşan Kashkari, "Eğer bir tahminde bulunmam gerekir ise, faizlerin gelecek üç, altı ayda, belki daha uzun süre cari seviyelerde kalmasının muhtemel olduğun tahmininde bulunurum" dedi ve ekledi:

"Ancak, Fed'in bir sonraki adımının ne olacağını tahmmim etmek gerekir ise, be bu hareketin yukarı yönlü değil, aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. Çünkü faiz oranı bugün nötr seviyeye oldukça yakın ve global ekonominin etrafında ABD ekonomisini vurabilecek ve faizleri düşürmeyi gerektirecek çok sayıda şok var."

Kashkari, ABD ekonomisini vurabilecek şoklardan biri olarak Çin'deki koronavirüs salgınına işaret ederek, "Çin ekonomisi büyük bir motor. Eğer bu salgın devam eder ise Asya ülkelerinin virüsün ekonomik etkilerinden tamamen kaçınmaları olası değil" diye konuştu.



Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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