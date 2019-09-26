Kaşıkçı cinayeti - Muhammed Bin Selman: Benim gözetimim altında oldu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Suudi gazeteci "Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin kendi sorumluluğunda olduğunu" kabul etti ancak cinayetten haberi olduğu iddialarını reddetti. Zanlılar kendi gözetimi altında olduğu için "cinayet benim gözetimim altında oldu" diyerek kısmen sorumluluk alma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Ülke yönetiminde söz sahibi olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, 2018'in Aralık ayında, hazırladığı bir belgesel için PBS televizyonundan Martin Smith'e konuştu.

Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünden bir gün önce, 1 Ekim'de yayına girecek olan "Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi" isimli belgeselin fragmanına göre Veliaht Prens, "Kaşıkçı'yı öldüren görevlilerin kendi gözetimi altında olduğunu, bu sebeple cinayetin de kendi gözetimi altında olduğunu kabul ettiğini ve tüm sorumluluğu üstlendiğini" söylüyor.

Amerikan dış istihbarat örgütü CIA, Ankara ve bazı Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin cinayette doğrudan sorumluluğu olduğunu söylediği Muhammed Bin Selman, cinayetle ilgili hiçbir soruya kameralar önünde doğrudan yanıt vermemişti.

Sıklıkla ABD'yi ziyaret eden Muhammed Bin Selman, cinayetten bu yana ABD'ye ya da bir Avrupa ülkesine de gitmedi.

Suudi yetkililer, cinayeti işleyen kişilerin bunu yönetimden habersiz yaptığını, görevini kötüye kullanan kişiler olduklarını iddia etmişti. Suudi Başsavcı, muhalif gazeteci Kaşıkçı'nın ülkeye dönmesi için kendisiyle görüşmeler yürüten ancak Kaşıkçı geri dönmeyi reddedince cinayet emrini veren istihbarat şefi yardımcısının, bu kararını yönetime bildirmediğini söylemişti.

Martin Smith, Veliaht Prens'e "sizin haberini olmadan adamlarınız nasıl böyle bir cinayete karar verebilir ve gerçekleştirebilir?" diye sorduğunda bin Salman, "Bizim 20 milyon insanımız var, hükümet için çalışan 3 milyon kişi var" yanıtını veriyor.

Smith bu kez de, cinayeti işleyenlerin hükümetin özel uçaklarıyla İstanbul'a gittiğini hatırlatarak, bu çalışanların bu uçakları kendisine haber vermeden nasıl aldıklarını soruyor.

Bin Selman, "Bana bağlı çalışan görevliler, bakanlarım var, bu işlerden onlar sorumlu. Bunu yapma yetkileri var" diyor.

Ne olmuştu?

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir heyet tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, cesedi yapılan tüm aramalara rağmen henüz bulunabilmiş değil.

Ankara, cinayetle ilgili elde ettiği bilgileri ve Muhammed Bin Selman'ın emrinde çalışan Suudi yetkililerin cinayeti işlediğini gösterdiğini belirttiği tüm belge ve bilgileri, Türk basınına ve uluslararası basına sızdırarak cinayet emrinin Muhammed Bin Salman tarafından verildiği mesajını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 14 Aralık'ta yaptığı bir konuşmada "Bunun failinin kim olduğu bana göre belli. Olayın işlendiği yapıldığı yer de belli… Biz ses kayıtlarından şunu da öğrendik, gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Aldığı talimatı yerine getirenler orada." diyerek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman için çalışan kişilerin cinayetin sorumlusu olduğunu söylemişti.

ABD Kongresi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkomnsolosluğu'nda öldürülmesinden kimin sorumlu olduğuna dair rapor istemişti.

Başkan Donald Trump ise yasalarda öngörülen 120 günlük sürenin dolmasına rağmen bu talebe yanıt vermedi.

Bazı senatörler Trump'ın bu tavrına tepki gösterdi.

Amerikan istihbaratı, Kaşıkçı'ya yönelik böylesi bir operasyonun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın onayı olmadan gerçekleştirilemeyeceği görüşünde.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetinin 'vahşi ve önceden planlanmış' bir şekilde Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığı ve işlendiği bulgularına ulaştığını açıkladı.

Suudi yetkililer cinayet emrini Prens'in vermediğini, Kaşıkçı'nın "Suudi istihbaratı içindeki kontrol dışı unsurlar' tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

Bazı Amerikalı senatörler ise Trump yönetimini Veliaht Prens'i doğrudan suçlamadığı için eleştiriyor.

Bugüne kadar basına kapalı soruşturmalarda 11 Suudi yetkili mahkemeye çıktı.