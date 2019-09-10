Haberler» Güncel» Haber

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle durdurulan eğitimler yeniden başlıyor

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle durdurulan Suudi sınır polislerine yönelik eğitim programının devam edeceğini açıkladı.

10.09.2019 11:05 Kaşıkçı cinayeti nedeniyle durdurulan eğitimler yeniden başlıyor
Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle durdurulan Suudi sınır polislerine yönelik eğitim programının devam edeceğini açıkladı.
Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmuş ve sınır polislerine yönelik eğitim programını askıya almıştı. Federal hükümet, Suudi sınırlarının korunmasının dış ve güvenlik politikası açısından Almanya'nın çıkarına olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'la yeniden güvenlik işbirliğine başlayacağını duyurdu. Başbakanlık, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının, Suudi sınır polislerini eğitmeleri amacıyla Suudi Arabistan'a Alman polis memuru gönderilmesi noktasında mutabakata vardığı ve eğitim programına yeniden başlama kararı alındığı açıklandı.
Suudi sınır polisleri için eğitim ve danışmanlık misyonu 2009 yılında başlanılmış, 2018 yılında programda toplam 70 Alman memur yer alarak Suudi polislere birçok konuda eğitim vermişti. 2018'in Ekim ayında ise Kaşıkçı cinayeti nedeniyle program durdurulmuştu.
(İHA)

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22   Van Büyükşehir Belediyesi'den seyyar satıcı denetimi
13:22   Usta oyuncu süleyman turan'ın ölümü... komşusundan açıklamalar
13:20   Usta oyuncuya ulaşamayan komşuları polise haber verdi
13:20   Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı
13:20   Boyner'in en büyük ikinci mağazası açıldı
13:20   AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını...
13:20   Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan'dan, Ceren Damar Şenel davasıyla ilgili açıklama