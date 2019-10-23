Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan, Türkiye'den aldığı narenciyede "analiz" krizi başlattı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yetişen erkenci portakal, limon ve mandalinada hasat devam ediyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Rusya, Ukrayna ile Doğu Avrupa'ya ihraç edilen narenciye ürünleri için bu sene Suudi Arabistan, analiz sıkıntısı çıkartmaya başladı. Normal şartlarda ürün analizlerinin ithalat gümrüğündeki laboratuvarlarda yapılırken geçen sene Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan yönetimi, Türk ürünlerinin analizi için örnekleri Riyad'a gönderiyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan gemilerle gönderilen narenciye ürünleri 10-15 gün içerisinde Cidde Limanı'na ulaşıyor. 15 günde analiz süresi üzerine eklenince Adana'dan 20 Eylül'de kesilen narenciye ürünleri hafta başından itibaren Suudi Arabistan pazarında satılmaya başlandı.

"SUUDİ ARABİSTAN ÜRÜN ALMAYA MÜDAHALE EDİYOR"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye yüklü konteynerlerin gümrükte beklediği için ürünlerin yumuşadığını ve fire verdiğini kaydederek, "Konteynerler şu anda bekletilmekte. Cemal Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan bizden ürün almaya müdahale ediyor. Bunun da önünün açılmasını bir an önce bekliyoruz. Bakanlığın bu konuyu gözden geçirip bu yönde çalışmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

"EN AZ 1 AY ÜRÜN BEKLİYOR"

2017 yılında narenciye ürünlerinde analizlerin Türkiye'de yapılarak Suudi Arabistan'a gönderildiğini anlatan Doğan, "Suudi Arabistan'da şu anda limon, erkenci mandalina ve portakal beklemekte. Alacak ama ağırdan alıyor. Eskiden kendi bölgemizde analizi yapılırdı orada analizi yapılmazdı. Son dönemde orada analizi yapıldığı için en az 10-15 gün ürün orada beklemekte. Buradan oraya gitmesi de 10-15 gün. En az 1 ay ürün bekliyor. Geçen ay 20 Eylül'de kesilen ürünler daha yeni yeni alınmakta. 1 ayda bizim için çok büyük bir kayıp."

Cemal Kaşıkçı cinayetinin bu yaptırıma neden olduğunu ileri süren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Genelde oraya ürünler Hatay'daki narenciye paketleme tesislerinden gönderilmekte. Eskiden Suriye kapısı açık olduğunda 4-5 günde malımız gidiyordu. Şimdi ise deniz yoluyla gittiği için 1 ay sonra alım yapıyorlar. Bu sorunun biran önce giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.