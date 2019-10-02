Kaşıkçı cinayeti: yabancı gazeteciler suudi adaletinden umutsuz

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için ölümünün 1'inci yıldönümünde düzenlenen anma törenini takip eden yabancı gazeteciler, Suudi Arabistan'ın adaletten kaçtığını söyledi.





Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha çıkamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için ölümünün 1'inci yılında Beşiktaş'taki konsolosluk binası önünde düzenlenen anma törenine yabancı basının ilgisi yoğun oldu.





Anma törenini takip ettikten sonra DHA'ya konuşan İspanyol El Pais gazetesi İstanbul muhabiri Andes Mourenza, Cemal Kaşıkçı'nın artık bir sembol haline geldiğini ifade etti. Suudi Arabistan ve bölge ülkelerinde gazetecilerin hala baskı altında olduğunu ileri süren Mourenzo, "Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Suudi Arabistan'ın cevap vereceğini de sanmıyorum. Şimdiye kadar cevap vermedi. Gazetecilere ve muhaliflere çok baskı yapıldı. Bu nedenle Cemal Kaşıkçı bir sembol oldu. Arap dünyasında özgürlüğü isteyenler için bir sembol oldu" dedi. El Pais muhabiri Mourenzo, Suudi Arabistan adalet sisteminden adil bir çözüm beklemediğini, eğer uluslararası bir mahkemede dava açılırsa, bunun Kaşıkçı cinayeti için önemli bir adım olacağını ifade etti.





Japon Devlet Televizyonu NHK muhabiri Eiji Hamanishi, Kaçıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde anılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ne oldu, bundan kim sorumlu? Cemal Kaşıkçı bizim arkadaşımızdı, o bir gazeteciydi, bizler de gazeteciyiz. Kimse basın özgürlüğüne baskı ve müdahalede bulunmamalı. Suudi Arabistan hükümeti hala bu işten kaçmaya çalışıyor. Maalesef sonuna kadar da kaçmaya devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu.