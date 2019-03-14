Kaşıkçı Cinayetinde 20 Şüpheli İçin Kırmızı Bülten

ADALET Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayeti ile ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı
Basın Müşavirliği'nin Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 15 Kasım 2018 tarihinde 18 ve 21 Aralık
2018 tarihinde 2 şüpheli hakkında Kırmızı Bülten talebinde bulunulmuştu. İnterpol Genel Sekreterliğince, talebimize istinaden 01 Mart 2019 tarihinde kırmızı bülten yayınlanmıştır" denildi.
- Ankara
Adalet Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı, Güncel
Kaynak: DHA