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Kaşıkçı cinayetine "ciddi hata" diyen Uber CEO'su sözlerinden pişman oldu

En büyük 5. hissedarı Suudi Arabistan olan Amerikan Uber şirketinin CEO'su Dara Khosrowshahi, önce Cemal Kaşıkçı cinayetinin "ciddi bir hata" olduğunu söyledi, sonra sözlerinden pişmanlık duyduğunu açıkladı.

11.11.2019 07:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 07:44Kaşıkçı cinayetine
En büyük 5. hissedarı Suudi Arabistan olan Amerikan şirketinin CEO'su Dara Khosrowshahi, önce Cemal Kaşıkçı cinayetinin "ciddi bir hata" olduğunu söyledi, sonra sözlerinden pişmanlık duyduğunu açıkladı.
Amerikan HBO kanalında yayımlanan "Axios on HBO" programına katılan Uber CEO'su Khosrowshahi'nin, Kaşıkçı yorumları tartışmaya neden oldu.
Khosrowshahi, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Bu ciddi bir hataydı. Biz de hatalar yaptık. Mesela şoförsüz araçlar konusunda hata yaptık, sonra bunu durdurduk. İnsanlar hata yapar ancak bu, onların asla affedilmeyeceği anlamına gelmez." ifadesini kullandı.
HBO'daki yayından kısa süre sonra Axios sitesine bir açıklama gönderen Khosrowshahi, önceki sözlerinden pişmanlık duyduğunu vurgulayarak, "O anda inanmadığım bir şeyler söyledim. Cemal Kaşıkçı'ya gelince elbette onun öldürülmesi kınanmıştır ve affedilecek bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.
En büyük yatırımcılarından biri Suudi Arabistan yönetimi olan Kaliforniya merkezli Uber şirketi, Kaşıkçı cinayetinin ardından bu ülke ile olan ilişkileri sebebiyle zaman zaman eleştiri toplamıştı.
Mayıs ayında halka arz edilen Uber'in en büyük 5. hissedarı olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, o günkü koşullarda toplam değeri 3 milyar 400 milyon dolar olan hisselerin, yüzde 4,3'ünü satın almıştı.

Suudi Arabistan, Uber, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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