Kaşıkçı Cinayetinin Sorumlusu Muhammed Bin Selman"

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:46



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:46

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun Suudi hükümeti ve yönetimin başı Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğunu söyledi. Yıl sonunda görevi bırakacak olan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamada bulundu. Haley, "Cinayetin sorumlusu Suudi hükümeti ve yönetimin başı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalı" ifadesini kullandı.(İHA)