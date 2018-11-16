Kaşıkçı İçin İstanbul ve Ankara'da Gıyabi Cenaze Namazı

16 Kasım 2018 Cuma 15:01



16 Kasım 2018 Cuma 15:01

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul'da Fatih Camii'nde ve Ankara'da Kocatepe Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim Salı günü öldürülen, Washington Post yazarı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı ve Kaşıkçı'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda gazeteci arkadaşı da katıldı. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Gıyabi cenaze namazı ortada bir ceset olmadığı halde kılınabilen bir namazdır. Bugün ortada Cemal Kaşıkçı yok ama eminim herkes 45 gün öncesine nazaran bugün Cemal Kaşıkçı'yı tanıyor. 45 gün önce gerçek anlamda yaşıyordu ama pek yoktu. Bugün ise yaşamıyor olduğu halde, aramızda olmadığı halde maneviyatı, ismi, zikri, bütün fikirleriyle her yanıyla şuanda aramızda. O hiç kuşkusuz şehit oldu. Bu şehadetiyle onu şehit edenlerden, katledenlerden çok daha uzun yaşayacağı aşikar oldu. O şehadetiyle bir çok şeye şahit oldu ve bizi de bir çok şeye şahit kıldı. Allah bizi onun uğruna mücadele verdiği değerlere sahip çıkanlardan eylesin. Sadece cenaze namazı kılacağız. Hiçbir siyasi mesajı yok bu cenazenin. Üzerimizde dini bir farzdır" dedi. Öte yandan, gıyabi cenaze namazı havadan görüntülendi.ANKARA'DA DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDISuudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Ankaralı vatandaşlar, Kocatepe Camii'nde kıldıkları cuma namazının ardından cami avlusunda toplandı. Vatandaşlar, katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kıldı.(Abdullah Sarica - Fatih Erdoğan - Ömer Çetin - Emrah Kuş - İsmail Coşkun - Caner Sönmez/İHA)