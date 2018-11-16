Kaşıkçı İçin Medine'de Bulunan Mescid-i Nebevi'de Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

16 Kasım 2018 Cuma 11:37



16 Kasım 2018 Cuma 11:37

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda parçalanarak öldürülen Cemal Kaşıkçı için Medine'deki Mescid-i Nebevi'de sabah namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cenaze namazı kılındı. Mescid-i Nebevi imamı sabah namazını müteakip kılınan cenaze namazına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Taziyeleri ise Cidde'de bulunan evimizde Pazar gününe kadar kabul edeceğiz" dedi.Salah Kaşıkçı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babası için bugün sabah namazını müteakip Medine'deki Mescid-i Nebevi'de, cuma namazının ardından da Mekke'deki Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazları kılınacağını duyurmuştu. - CİDDE