Kaşıkçı Konusunda Taleplerimiz Reddedildi"

11 Aralık 2018 Salı 15:06



11 Aralık 2018 Salı 15:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Elde ettiğimiz belge ve delilleri paylaşıyoruz, bunları Suudi Arabistan'la da paylaştık. Suudi Arabistan'dan cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili bir çaba göremedik. Bazı taleplerimize de olumsuz cevap verdiler, reddedildi. Suudi Başsavcı hiçbir belge getirmedi" dedi.Reform Eylem Grubu'nun beşinci toplantısı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ev sahipliğinde Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımları ile düzenlendi. Ankara Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen toplantının ardından 4 bakan kamera karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, G20 marjında birçok mevkidaşıyla ortak başvuru yapma iradesi ortaya koyduklarını aktardı. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin sergilediği tutumun tüm dünya tarafından takdir edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz adalet istiyoruz, şeffaf bir soruşturma yürütüyoruz. Elde ettiğimiz belge ve delilleri paylaşıyoruz bunları Suudi Arabistan'la da paylaştık. Suudi Arabistan'dan cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili bir çaba göremedik. Bazı taleplerimize de olumsuz cevap verdiler, reddedildi. Suudi Başsavcı hiçbir belge getirmedi. Sorumlular Türk kanunlarına göre soruşturulup yargılanması gerekiyor. Suudi Arabistan bu talebimize olumsuz cevap verdi. Kaşıkçı'nın cesedi ortada yok, yerel işbirlikçiler ortada yok. Uluslararası soruşturma talepleri gelmeye başladı. BM soruşturması için talep geldi. Ortak bir başvuru için irade koymaya karar verdik" şeklinde konuştu. Suriye'nin kuzeyinin ve Fırat'ın doğusunun istikrara kavuşturulmasının tek bir yolunun olduğunu onun da Münbiç Yol Haritası'na uyulması olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Eğer ABD'nin kastı YPG'yi eğitmekse bu son derece yanlıştır ve bölgeye yapılan ihanettir. Biz buna göz yumamayız" mesajını verdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Reform Strateji Belgesi'ni 2019 yılının başlarında Ocak ayı gibi açıklamayı hedeflediklerini belirtti.(İHA)