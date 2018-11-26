Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı malikane havadan görüntülendi
YALOVA - Cemal Kaşıkçı
cinayeti ile ilgili Yalova
'da 2 malikanede yapılan 10 saatlik aramanın ardından lüks villa havadan görüntülendi. 2 Ekim'den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatıyla Yalova'nın Termal
ilçesi Samanlı Mahallesindeki 2 malikanede başlatılan arama çalışması 10 saattin sonunda tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından lüks villa havadan görüntülendi.
Yalova,Cemal Kaşıkçı
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:24