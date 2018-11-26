26 Kasım 2018, 19:24
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Kaşıkçı'nın Cesedinin Arandığı Malikane Havadan Görüntülendi

Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı malikane havadan görüntülendiYALOVA - Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Yalova'da 2 malikanede yapılan 10 saatlik aramanın ardından lüks villa havadan görüntülendi.

Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı malikane havadan görüntülendi

YALOVA - Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Yalova'da 2 malikanede yapılan 10 saatlik aramanın ardından lüks villa havadan görüntülendi.
2 Ekim'den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı Mahallesindeki 2 malikanede başlatılan arama çalışması 10 saattin sonunda tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından lüks villa havadan görüntülendi. Yalova,Cemal Kaşıkçı
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:24