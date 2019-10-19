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Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD'li siyasetçilerle görüştü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in, cinayetin aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını sağlamak amacıyla ABD Kongresi'nden bazı siyasetçilerle bir araya geldiği belirtildi.

19.10.2019 04:02Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD'li siyasetçilerle görüştü
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in, cinayetin aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını sağlamak amacıyla ABD Kongresi'nden bazı siyasetçilerle bir araya geldiği belirtildi.
Kaşıkçı'nın kurduğu Washington merkezli Arap Dünyasında Demokrasi (DAWN) kuruluşunun yöneticileriyle Kongre'de lobi faaliyetleri yürüten Kaçıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, cinayetin aydınlatılmasını ve arkasındaki gerçek isimlerin sorumlu tutulmasını sağlamak amacıyla Kongre'ye gittiğini ifade etti. Cengiz, şunları kaydetti:
"Sadece bir gerekçeyle buradayım. O da Suudi ajanlar tarafından vahşice öldürülen sevgilim Cemal için adalet ve sorumluluğun sağlanmasıdır. (Donald) Trump yönetimi, bu hain cinayetin arkasındakilerin cezalandırılması konusunda ciddi hiçbir adım atmamıştır. Bu yüzden, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap sormak ve bir sonuç elde etmek adına Kongre üyelerinin vicdanına sesleniyorum."
Cengiz'in Kongre'de hangi siyasetçilerle görüştüğü açıklanmazken, Cengiz'in avukatı Keith Harper, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve diğer Suudi yetkililerin cinayetten sorumlu tutulması amacıyla Kongre'de çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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