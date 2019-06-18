18.06.2019 12:24
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Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah, babasının eski fotoğrafını paylaştı

Kaşıkçı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah Kaşıkçı, babası ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah Kaşıkçı, babası ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah Kaşıkçı, sosyal medya hesabından babasına ilişkin paylaşımda bulundu. Abdullah Kaşıkçı, Babalar Günü vesilesi ile babası ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı Abdullah Kaşıkçı, kardeşi Salah'ın babası için paylaştığı tweet'i de kendi hesabından yayınladı. Salah Kaşıkçı, Twitter'daki resmi hesabından İngilizce paylaştığı mesajında "Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Başsavcısı Ekim ayında yaptığı açıklamada, Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğundaki bir kavga sırasında öldüğünü belirtmişti. Sudi Arabistan Başsavcılığı, cinayet ile ilgili soruşturmaların devam ettiğini, 18 kişinin tutuklandığını açıklamıştı. - RİYAD
Kaynak: İHA
Babalar Günü, Cemal Kaşıkçı, Güncel

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