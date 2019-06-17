17.06.2019 01:50
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Kaşıkçı'nın oğlu Babalar Günü'nü kutladı

Kaşıkçı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Babalar Günü'nü kutlama mesajı yayınladı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Babalar Günü'nü kutlama mesajı yayınladı.
Babası öldürülen Salah Kaşıkçı, Twitter'daki resmi hesabından İngilizce yayınladığı mesajında "Babalar günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Aktif bir Twitter kullanıcısı olmadığı bilinen Salah Kaşıkçı'nın Babalar Günü kutlama mesajı manidar karşılandı. Takipçileri, verdiği cevaplarda Cemal Kaşıkçı'ya yeniden Allah'tan rahmet dilerken, bir kısmı da Suudi Arabistan yönetimine eleştirilerde bulundu.
Daha önceden yaptığı açıklamalarda babasının ölümünün siyasallaşmasını istemediğini dile getiren Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in kendisine başsağlığı dilerken çekilen endişeli görüntüsüyle medyada tanınmıştı.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim'de giren ve Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedine halen ulaşılamadı.
Kaynak: AA
İstanbul, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Babalar Günü, Güncel

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