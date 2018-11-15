Kaşıkçı'nın Öldürülmesi Büyük Bir Suç ve Hata"

15 Kasım 2018 Perşembe 17:47



15 Kasım 2018 Perşembe 17:47

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu söyledi.Cubeyr, başkent Riyad'da düzenlenen basın toplantısında, Kaşıkçı'nın öldürülmesine sebep olanların yargılanmasına ilişkin talimatların açık olduğunu belirterek, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu kabul ediyoruz. Cinayetin işlenmesinde suçlu olanları yargı yoluyla sorumlu tutmaya kararlıyız." dedi.Soruşturma kapsamında Türk tarafıyla iletişim halinde olduklarına dikkati çeken Cubeyr, Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın meseleye ilişkin daha fazla delil beklemekte olduğunu ifade ederek, soruşturmanın devam ettiğini ve henüz cevaplanmamış bazı soruların olduğunu dile getirdi.Cubeyr, bu olayın, siyasileştirilmesini ve ülkesinin içişlerine müdahale çabalarını reddettiklerini kaydederek, "Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez ve bu meselesinin siyasileştirilmesi, İslam dünyasının bölünmesine neden olur." diye konuştu.